Burdur’da kayıp olarak aranan 44 yaşındaki Ali Karakaya, Kent Ormanı yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme ve tahkikat başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur Kent Ormanı yakınlarında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESET ALİ KARAKAYA'YA AİT ÇIKTI

Bölgeye gelen ekipler, Ali Karakaya'nın (44) cansız bedeni ile karşılaştı. Karakaya'nın bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken ekipler tarafından geniş çaplı inceleme yapıldı.

Karakaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

