İki yük treni çarpıştı! Makinist canını zor kurtardı

İki yük treni çarpıştı! Makinist canını zor kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treni çarpıştı. Feci kazada makinistlerden biri yaralanırken, demir yolu trafiğe kapatıldı. 

Malatya'dan Sivas istikametine giden özel bir şirkete ait yük treni, kırsal Hasançelebi Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen TCDD'ye ait yük treniyle çarpıştı.

MAKİNİST YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan makinist, ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki yük treni çarpıştı! Makinist canını zor kurtardı - 1. Resim

Kaza nedeniyle bölgede demir yolu trafiği kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

İki yük treni çarpıştı! Makinist canını zor kurtardı - 2. Resim

