İnşaatta 'işe geç kaldın' kavgası! İşçileri gece yarısı birbirine girdi

Olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Akçalı Sokak üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Şantiye çalışanları arasında işe geç gelme mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 4 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.