Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Yolun açılması için Karayolları ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle yolun üç şeridi tamamen kapanırken, güvenlik önlemleri kapsamında otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve yolun ulaşıma açılmasını hızlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirmeleri konusunda uyardı.

Otoyolun trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği ve durumun yakından takip edildiği bildirildi.

