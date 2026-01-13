İstanbul polisi düğmeye bastı! Uyuşturucu imalathanesinde yok yok
İstanbul Avcılar’da uyuşturucu imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda ham madde ve milyonlarca sentetik ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
- Avcılar'da uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan bir adrese operasyon düzenlendi.
- Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç ele geçirildi.
- Uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi ve 700 bin adet boş kapsül bulundu.
- Hap üretim ve ambalajlamasında kullanılan 7 makine ile 3 şerit ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Avcılar’da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
İŞTE ELE GEÇİRİLENLER
Adrese yapılan baskında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 7 makine ile hap ambalajlamasında kullanılan 3 şerit de bulundu.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.