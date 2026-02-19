İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da feci kaza! Servis aracının altında kalan yaşlı kadın öldü
Beylikdüzü’nde marketten dönen 80 yaşındaki kadın, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. Market alışverişinden dönen 80 yaşındaki Şükran Poyraz karşıdan karşıya geçmeye çalışırken seyir halindeki servis minibüsü altında kaldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşup sağlık ekibi çağırdı. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Poyraz’ın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
