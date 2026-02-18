Kartal sahil yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu iddia edilen hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik lambası devrilirken, kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 05.05 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pendik istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle önündeki araca çarptı.

İstanbul'da kaza! Aşırı hız yaptı 4 araca çarptı, yaralılar var

TRAFİK LAMBASINI DA DEVİRDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada trafik lambası yerinden sökülerek yola devrilirken, her iki araçta da büyük hasar oluştu.



4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

