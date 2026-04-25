Anadolu Ajansı
Kahreden ölüm! Reklam afişi asarken yola düştü, üzerinden araç geçti
Ankara'da üst geçide reklam afişi asarken dengesini kaybederek bulvara düşen ve yoldan geçen otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde reklam afişi asmak için çıktığı üst geçitten düşen işçi, üzerinden otomobil geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde alınan bilgiye göre, işçi Vedat G. (43), Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir üst geçide reklam afişi asmak için çıktı.
ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİ
Afiş astığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten bulvara düşen Vedat G'nin üzerinden, Eryaman istikametine giden M.K. idaresindeki 06 EIS 743 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Vedat G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
