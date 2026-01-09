Karaman’ın Ayrancı ilçesinde şiddetli fırtınada ahırın uçan çinko çatısının altında kalan 58 yaşındaki Süleyman Karamanoğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 07.50 sıralarında ilçeye bağlı Böğecik köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çinko çatısının bir bölümü şiddetli fırtınaya dayanamayarak uçtu. O sırada ahırda bulunan Süleyman Karamanoğlu (58) üzerine uçan çatının altında kaldı.

Karamanda fırtına ölüm getirdi! Uçan çatı canından etti

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süleyman Karamanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karamanoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

