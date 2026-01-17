Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, karnesinde 3 zayıfı olduğu iddiasıyla ağabeyiyle tartışan 15 yaşındaki lise öğrencisi, 6’ncı kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, lise 1’inci sınıf öğrencisi T.Ş. (15) iddiaya göre, ağabeyi ile karnesinde 3 dersinin zayıf olması sebebiyle tartıştı.

Kayseri’de acı olay: Karne tartışması intiharla bitti

PENCEREDEN ATLADI

Tartışma sonrası T.Ş. ikametinin penceresinde atladı. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de acı olay: Karne tartışması intiharla bitti

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ş.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Kayseri’de acı olay: Karne tartışması intiharla bitti

KURTARILAMADI

T.Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lise öğrencisinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası