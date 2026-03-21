İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de feci kaza! Genç doktor adayı canından oldu
Kayseri'de otomobilin çarptığı motosikletli 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Özetle DinleKayseri'de feci kaza! Genç doktor adayı canından o...
Kaydet
3. Sayfa 52 dk önce
Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletli tıp fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Yaren M. otomobille çarpışarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
- Kaza, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana geldi.
- Tıp fakültesinde okuyan 22 yaşındaki Yaren M. motosikletiyle ilerlerken K.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
- Çarpmanın etkisiyle Yaren M. ağır yaralandı.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Otomobil sürücüsü K.E. gözaltına alındı.
0:00 0:00
1x
Kaza dün akşam, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıp fakülesinde okuduğu öğrenilen 22 yaşındaki Yaren M. (22) motosikletiyle yolda ilerlediği sırada, K.E. (42) yönetimindeki otomobille çapıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Çarpmanın etkisiyle Yaren M. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlıkçılar da ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları genç kızı hastaneye sevk etti.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
HASTANEDE CAN VERDİ
Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.E. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR