Kayseri'de otomobilin çarptığı motosikletli 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün akşam, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıp fakülesinde okuduğu öğrenilen 22 yaşındaki Yaren M. (22) motosikletiyle yolda ilerlediği sırada, K.E. (42) yönetimindeki otomobille çapıştı.

Çarpmanın etkisiyle Yaren M. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlıkçılar da ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları genç kızı hastaneye sevk etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.E. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

