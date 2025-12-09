Tekirdağ Çorlu’da iki aracın karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından sürücülerden biri, “Ağabeyimi arayacağım” diyerek otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı. Polis çağırılacağını duyunca kaçtığı belirtilen sürücünün aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı’nda meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı’ndan Cemal Gürsel Bulvarı’na geçiş yapan S.G. idaresindeki otomobile, yol kenarına yanaştığı sırada başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"AĞABEYİMİ ARAYACAĞIM" DEDİ VE KAÇTI

İddiaya göre, S.G.’nin olay yerine polis çağıracağını söylemesi üzerine, kazaya karışan otomobilin sürücüsünün, "Ağabeyimi arayacağım" deyip olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Kaza sonrası "Ağabeyimi arayacağım" dedi, kayıplara karıştı!

SAHİBİ GİTTİ, OTOPARKA ÇEKİLDİ

Olay yerine gelen trafik polisi tarafından yapılan kontrollerin ardından firar eden sürücünün kaza mahallinde bıraktığı otomobil, çekici vasıtasıyla kaldırılarak Yediemin Otoparkı'na konuldu.

"ARABAYI DA BİZE BIRAKMIŞ"

Kazayla ilgili konuşan sürücü S.G., "Ben arkadaşımı bırakacaktım yol kenarında yavaşladım. Sürücü araçtan indi, ‘Tutanak tutalım, numarayı alayım, ben sizi arayacağım’ dedi. Ben de ona dedim ki, ‘Polis çağıracağım’. Sonra bize, ‘Ağabeyimi arayacağım’ dedi ama kaçmış. Arabayı da bize bıraktı" dedi.

