Kimseye haber vermeden çıktı… 3 çocuk babası Ramazan Dağ'dan 11 gündür haber yok

Kimseye haber vermeden çıktı… 3 çocuk babası Ramazan Dağ’dan 11 gündür haber yok

- Güncelleme:
Kimseye haber vermeden çıktı… 3 çocuk babası Ramazan Dağ’dan 11 gündür haber yok
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, 3 çocuk babası Ramazan Dağ’dan 11 gündür haber alınamıyor. Dağ’dan haber alamayan ailesi, görenlerin ya da yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesini istedi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan ve izne ayrılarak Samsat ilçesinin Taşkuyu Köyü’ne ailesinin yanına gelen 3 çocuk babası Ramazan Dağ (45), izninin tamamlanması ve yeniden Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gitmek için hazırlık yaptı. 

CEZAEVİNE TESLİM OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şevket ve Zahide Dağ çiftinin 8 çocuğundan biri olan Ramazan Dağ, akşam saat 23.00 sularında evden kimseye haber vermeden çıktı. Dağ çifti sabah uyandıklarında Ramazan Dağ’ı göremeyince cezaevine gittiği düşüncesine kapıldı. Olaydan 2 gün sonra cezaevi görevlilerinin açtığı telefon ile Ramazan Dağ’ın Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmadığı anlaşıldı. 

AİLESİ HAYATINDAN ENDİŞELİ

Ramazan Dağ’ın hayatından endişe eden Dağ Ailesi durumu jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Cep telefonlarını, cüzdanını evde bırakan Ramazan Dağ’dan yaklaşık 11 gündür haber alınamıyor. Ramazan Dağ’ın hayatından endişe eden ailesi, görenlerin ya da yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesini istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

