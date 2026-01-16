Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına, içeride müşterilerin bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuruna tutulan iş yerinde 2 kişi yaralanırken, saldırganların kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi.

İÇERİDE MÜŞTERİLER VARKEN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Hafif ticari araç ile olay yerine gelen şüpheliler, içeride vatandaşların bulunduğu sırada restoranı kurşun yağmuruna tuttu.

2 KİŞİ VURULDU

Saldırıda iş yerinde bulunan M.C.P. ve M.C.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ZANLILAR KAYIP

Saldırganların hafif ticari araçla olay yerine geldikleri ve saldırının ardından kaçtıkları ileri sürüldü.



19 MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

