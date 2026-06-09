Dilovası'nda 5 çocuk annesi eşini sokak ortasında 15 kez bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Kan donduran cinayetin ardından verdiği ifadede saldırısını daha da ileri götürmek istediğini söyleyen şüpheli, 5 yaşındaki çocuğuyla göz göze geldiği anda durduğunu anlattı.

Kan donduran vahşet, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşandı. Erdal K. ile eşi Elif K. kavga etmeye başladı. Sokağa çıkan ikiliden Erdal K., herkesin gözü önünde 5 çocuk annesi olan eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal K., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

Kocaeli'de eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: 5 yaşındaki çocuğumu gördüğüm için durdum

5 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'de eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: 5 yaşındaki çocuğumu gördüğüm için durdum

"ÇOCUĞUMU GÖRÜNCE DURDUM"

Şüphelinin ifadelerinde, aldatıldığını iddia ederek cinnet getirdiğini savunduğu öğrenildi. Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K.'nın ifadesinde; eylemini daha da ileri boyuta taşıyarak eşine çok daha ağır şekilde zarar vermek istediğini ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğuyla göz göze gelmesi üzerine eylemini sonlandırdığını söylediği belirtildi.

Kocaeli'de eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: 5 yaşındaki çocuğumu gördüğüm için durdum

Çiftin en küçüğü 5, diğerleri ise 18 ile 25 yaşları arasında değişen 5 çocuğunun bulunduğu, çocuklardan birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: 5 yaşındaki çocuğumu gördüğüm için durdum

CENAZESİ ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayete kurban giden 5 çocuk annesi Elif K.'nın cenazesinin ise işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erzurum'a götürüldüğü ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bildirildi.

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