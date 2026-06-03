Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın ile 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki dairede saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAMİLE ANNE VE 2 ÇOCUĞU TAHLİYE EDİLDİ

Alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan, dumandan etkilenerek mahsur kalan hamile anne Elif Ç. ile 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu, itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni yardımıyla bulundukları yerden güvenli şekilde tahliye edildi.

Kocaeli'de faciaya ramak kala: Yanan dairede mahsur kalan hamile anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

ANNE VE ÇOCUKLARININ DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen Elif Ç. ve çocukları, ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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