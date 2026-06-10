Bursa'da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Eşinin cesedini parçalayıp çöp konteynerlerine attığını kabul eden tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcılık, sanığın delilleri yok etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu da iddianameye taşıdı.

Emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olayın Osmangazi ilçesinde meydana geldiği belirtilirken, sanığın eşini öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktığı iddia edildi.

Ali Fuat Uzunoğlu

SATIR VE BIÇAK KULLANMIŞ

İddiaya göre, 28 ocak tarihinde Adalet Uzunoğlu(69), aynı evde yaşadığı eşi Ali Fuat Uzunoğlu(77)’nu öldürüp cesedi yok etmek için evde bulunan satır ve bıçakla 15 parçaya ayırmıştı. Daha sonra eşine ait uzuvları çöp poşetlerine koyan yaşlı kadın aynı sokak üzerindeki çöp konteynerlerine parçaları tek tek pay etmişti. Daha sonra eve geri dönen Adalet Uzunoğlu evin banyo, mutfak ve hol kısmındaki kan izleri ile suç aleti bıçak ve satırı silip temizlemişti.

İKİ GÜN SONRA ‘KAYIP’ DİYE İHBARDA BULUNMUŞ

Uzunoğlu olaydan iki gün sonra da polis merkezine giderek eşinin kayıp olduğunu bildirmişti. Uzunoğlu yaptığı müracaatta gecenin bir vakti kapı zillerinin çaldığını eşinin kapıya bakmak için aşağıya indiğini ancak bir daha yukarıya çıkmadığını kapının önünde bekleyen bir aracında hızlıca ayrıldığını söylemişti.

PARÇALARI NEREYE ATTIĞINI GÖSTERMİŞTİ

3 çocuk annesi kadın, savcı ve polis eşliğinde olay yerinde yer gösterme yaparak ceset parçalarını nereye attığını göstererek süreci anlatmıştı. O anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Ekipler eşliğinde yer gösterme yapmıştı

CESEDİ PARÇALADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Kriminal raporların ardından Adalet Uzunoğlu ile birlikte 2 oğlu ve bir yakını gözaltına alınmıştı. Uzunoğlu, ifadesinde eşini merdivenlerde hareketsiz halde bulduğunu, ölümden sorumlu tutulma korkusuyla cesedi parçaladığını açıklamıştı.

Uzunoğlu, cesedi satır ve bıçak kullanarak parçalara ayırdığını, ardından parçaları mahallede bulunan farklı çöp konteynerlerine bıraktığını beyan etmişti.

Adalet Uzunoğlu

EVDEKİ KAN İZLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, evde yapılan incelemelerde çok sayıda kan izi ve biyolojik örneklere rastlandı. Kriminal incelemeler sonucunda elde edilen örneklerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu tespit edildi. İddianamede, olayın ardından delillerin yok edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

DELİLLERİ SAKLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Dosyada yer alan tespitlerde, ev içerisinde çeşitli bölgelere poşetlerin serildiği, bazı kanlı eşyaların ise gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, olay yeri inceleme raporları ve kriminal analiz sonuçlarının iddianamenin hazırlanmasına dayanak oluşturduğu kaydedildi.

Şüpheli Adalet Uzunoğlu'nun ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, ancak eşinin cansız bedenini parçalayıp çöp konteynerlerine attığını beyan ettiği öğrenildi. Şüphelinin savunmasında, eşini hareketsiz halde bulduğunu ve panikle hareket edip parçalara ayırıp çöpe attığını öne sürdüğü belirtildi.

Mahkemece kabul edilen iddianameyle birlikte davanın görülmesine başlanacağı öğrenilirken, soruşturma kapsamında isimleri geçen bazı aile bireyleri hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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