Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Sarıağaç mevkiinde çıkan araç yangınına müdahale eden ekipler, otomobilin içinde yanmış halde bir erkek cesedi buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cenaze kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevkii'nde saat 22.00 sıralarında araç yangını olduğu yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içerisinde bir kişinin yanmış vaziyette olduğunu fark etti.

İÇİNDEN CESET ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatıldı.



Korkunç olay! İhbara giden ekipler buldu, kimliği bile tespit edilemedi

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

