Kayseri'de 1,5 yaşındaki engelli bebek ölü bulundu
Kayseri'de 1, 5 yaşındaki engelli bebek evinde ölü bulundu. Polis soruşturma başlattı.
Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda 1,5 yaşındaki erkek çocuğu E.H'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, engelli olduğu öğrenilen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
