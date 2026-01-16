Kayseri'de 1, 5 yaşındaki engelli bebek evinde ölü bulundu. Polis soruşturma başlattı.

Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda 1,5 yaşındaki erkek çocuğu E.H'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dünyaca ünlü firma bebek mamalarını geri çağırmıştı! Markadan sadece özür geldi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, engelli olduğu öğrenilen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası