Malatya’da akrabalar arasında aile içi bir mesele nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi.

Olay, Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi Şentürk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında aile içi bir mesele nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Malatya'da ortalık karıştı! Akrabalar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

6 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kavgada 6 kişi darp sonucu yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya'da ortalık karıştı! Akrabalar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olaya karıştıkları belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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