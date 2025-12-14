Malatya'nıın Battalgazi ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi’nde saat 18.45 civarında bir trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Elazığ yönünden gelen bir yük treni, İstasyon Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte M.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Malatyada yük treni ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Battalgazi Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

