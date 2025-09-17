Maltepe'de akran zorbalığı! Genç kızı sırayla darbettiler
Güncelleme:
İstanbul'da bulunan bir lisede lise öğrencisi genç kız, akranları tarafından saldırıya uğradı. Lise öğrencilerinin sırayla genç kızı darbettiği anlar sınıf arkadaşlarının cep telefonlarına yansıdı. Darp raporu alan aile, zorba öğrenciden şikayetçi oldu.
İstanbul Maltepe'de meydana gelen olay tüyleri diken diken yaptı. 9. sınıf öğrencisi bir genç kız, başka sınıftan akranları tarafından saldırıya uğradı. Öğrencilerin genç kızı sırayla darbettiği anlar, sınıfta bulunan diğer öğrencilerin cep telefon kameralarına yansıdı.
Kızının hali gören baba "Kızım ölebilirdi, adalet istiyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.
Babanın kızının bir rehabilitasyon merkezine devam ettiğini ve özellikle kafasına darbe almaması konusunda okul yönetimine daha önce bilgi verdiği öğrenildi.
