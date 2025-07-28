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Motosiklet hırsızından pes dedirten sözler! "Heves" savunması şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir evin avlusundan motosiklet çalan şüpheli kısa sürede yakalandı. Şahsın ifadesinde "Hevesim olduğu için dayanamayıp çaldım" dediği iddia edildi.

12 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde iddiaya göre K.Y. (23), S.A.'nın (30) evinin avlusundaki motosikleti gördü. Duvardan tırmanarak avlusuya giren K.Y., park halindeki motosikletin gidon kilidini kırdı.

Ardından motosikleti avludan çıkaran K.Y., bölgeden ayrıldı. Bu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sabah uyanan S.A., motosikletini yerinde görmeyince durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

EVİNDE YAKALANDI

Bölgeye gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından 'hırsızlık ve yağma' suçundan 5 suç kaydı bulunan K.Y.'nin motosikleti çaldığı anlaşıldı. Şüpheli evine yapılan operasyonla yakalanırken, çaldığı motosiklet ise boş bir arsada bulundu.

Motosiklet hırsızından pes dedirten sözler! "Heves" savunması şoke etti - 1. Resim

"HEVESİM OLDUĞU İÇİN ÇALDIM"

Emniyete götürülen K.Y., sorgusunda, "Motosikleti sokakta görünce hoşuma gitti. Hevesim olduğu için dayanamayıp, çaldım. Bir süre gezip, geri verecektim" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Motosiklet hırsızından pes dedirten sözler! "Heves" savunması şoke etti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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