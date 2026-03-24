Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde freni boşalan bir tırın, aralarında öğrenci servisinin de bulunduğu 6 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı faciada 10’u öğrenci olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, durumu ağır olan 3 yaralıyı Samsun'daki hastanelere nakletti.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kazada öğrenci servisi de yer aldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 07.40’ta Vezirköprü-Havza kara yolu üzerinde freni patladığı değerlendirilen bir tırın kontrolden çıkarak önündeki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Samsun'da freni patlayan tır dehşet saçtı: 10'u öğrenci 18 kişi yaralandı

18 KİŞİ YARALANDI

Kazaya 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 Karayolları aracı ve 2 özel otomobil olmak üzere toplam 7 araç karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10’u öğrenci, 8’i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı Samsun’a sevk edildi.

Samsun'da freni patlayan tır dehşet saçtı: 10'u öğrenci 18 kişi yaralandı

KAYMAKAM BİLGİ VERDİ

Kazanın ardından Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Toplam 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. 18 yaralı vatandaşımız (10 öğrenci ve 8 yetişkin) ivedi olarak kaza yerine intikal eden 112 ekiplerimiz tarafından hastaneye sevkleri sağlanmıştır. 1 öğrencimiz ve tır şoförüne Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi kırmızı alanda, diğer yaralılarımıza ise sarı alanda müdahale edilmemiştir. Yaralılarımızın durumu doktorlarımız tarafından takip edilmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir." dedi.

Samsun'da freni patlayan tır dehşet saçtı: 10'u öğrenci 18 kişi yaralandı

