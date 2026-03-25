Bursa’da evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı. Anneannenin itirafı sonrasında korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hastaneye giden 41 yaşındaki Sibel N.’nin değerlerinde anormallik gören sağlık görevlileri, durumdan şüphelendi. Sibel N.’nin geçmiş tarihlerde düşük yaptığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi.

DÜŞÜK DEDİ, DOĞUM YAPMIŞ

Polis tarafından yapılan incelemede, Sibel N.’nin evlilik dışı yürüttüğü ilişkide hamile kaldığı, Şubat ayında doğum yaptığı tespit edildi.

Bursa'da kan donduran olay! Tahliller gerçeği ele verdi, bebeğini doğurup, annesine gömdürmüş

ANNEANNESİ GÖMMÜŞ

Bebeğin ölü olarak doğduğu iddia edilirken, Sibel N.’nin 66 yaşındaki annesi Gülbahar N. bebeğin cenazesini gömdüğünü itiraf etti. Kan donduran olaya ilişkin itiraf sonrasında soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kan donduran olay! Tahliller gerçeği ele verdi, bebeğini doğurup, annesine gömdürmüş

KİMSEYE HABER VERMEMİŞ

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin, hiçbir kuruma bilgi verilmeden Döllük Mahallesi'ndeki bir araziye defnedildiği ortaya çıktı.

OTOPSİ YAPILACAK

Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, cansız bedeni gömülü olduğu yerden çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'da kan donduran olay! Tahliller gerçeği ele verdi, bebeğini doğurup, annesine gömdürmüş

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmada bebeği doğuran Sibel N, annesi Gülbahar N, bebeğin babası olduğu değerlendirilen H.Ö'yü ve Sibel N'nin babası Harun N.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sibel N. ile Gülbahar N. tutuklandı. H.Ö. adli kontrol şartıyla, Harun N. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

