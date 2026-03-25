Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük çocuğun cesedine ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ocak 2025 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi.

CİNAYETİ AYLAR SONRA İTİRAF ETTİ

İddiaya göre, önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç. için kayıp ihbarında bulunan anne Merve Sağın daha sonra Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce oğlunu öldürüp çöplüğe attığı itirafında bulundu.

ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNAMADI

Annenin itirafı üzerine çöplükte günler süren geniş çaplı aramalara rağmen çocuğun cesedine ulaşılamadı. Bugün Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, olay sonrası gözaltına alınıp cinayet suçlamasıyla tutuklanan Sağın son kez hakim karşısına çıktı.

ANNEYE MÜEBBET HAPİS

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaa tekrarlandı. Anne Merve Sağın duruşmada çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

İtirafı, tanık beyanları göz önünde bulundurularak Sağın'a cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İyi hali göz önünde bulundurularak müebbet cezasına dönüştürüldü.

