İhlas Haber Ajansı
Navigasyona uydu! Otomobiliyle dereye uçtu
Bursa’da navigasyonun yanlış yol göstermesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Talha G., otomobille dereye uçtu. Yaşanan kazada genç sürücü yaralandı.
Özetle DinleNavigasyona uydu! Otomobiliyle dereye uçtu
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3. Sayfa 1 dk önce
11 Eylül Bulvarı üzerinde navigasyon hatası nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu.
- Talha G. (19) idaresindeki otomobil, navigasyonun yanlış yol göstermesi sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.
- Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak dereye uçtu.
- İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla çıkarıldı.
- Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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11 Eylül Bulvarı üzerinde Talha G. (19) idaresindeki otomobil, navigasyonun yanlış yol göstermesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
DEREYE UÇTU
Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak dereye uçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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