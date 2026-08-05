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Yaşam

Kayseri'de feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı

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Kayseri'de feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı
Fotoğraf Başlığı Kayseride feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üç tekerlekli motosikletin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken, yaralanan 2 torunu tedavi altına alındı. Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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İlçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.B.'nin kullandığı üç tekerlekli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kayseride feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı
Başlık ResmiKayseride feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı

Kazada sürücü ile birlikte motosiklette bulunan 2 torunu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kayseride feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı
Başlık ResmiKayseride feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı

DEDE KURTARILAMADI, TORUNLARI TEDAVİ ALTINDA

Sürücü M.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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