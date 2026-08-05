Kayseri'de feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üç tekerlekli motosikletin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken, yaralanan 2 torunu tedavi altına alındı. Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.B.'nin kullandığı üç tekerlekli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kayseride feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı

Kazada sürücü ile birlikte motosiklette bulunan 2 torunu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kayseride feci motor kazası: Dede hayatını kaybetti, 2 torunu ise yaralı

DEDE KURTARILAMADI, TORUNLARI TEDAVİ ALTINDA

Sürücü M.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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