Ankara’da yaşayan Sıla Yorulmaz (17) günlerdir kayıp. Acılı baba, evladının Kızılay’a kadar geldiğini oradan sonra izinin tamamen kaybolduğunu belirterek, “Adeta buhar olup uçtu. Tek temennimiz sağ salim bulunması” dedi. Yetkililer, Sıla’yı görenlerin bilgi vermesini istedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Sıla Yorulmaz, 17 Kasım günü "işe gidiyorum" diyerek evden çıktı bir daha dönmedi.

KIZILAY'DAN SONRA SİNYAL YOK!

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan incelemelerde, genç kızın Kızılay'a kadar geldiği, telefon sinyalinin bu noktadan sonra tamamen kesildiği tespit edildi.

Baba Yorulmaz, "Ondan sonra adeta buhar olup uçuyor. Telefon kapalı, sosyal medya hesapları kapalı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sıla'nın iş yeri Beytepe'de. Normal şartlarda Kızılay güzergâhını kullanması gerekmiyor" dedi.

"BU KEZ DURUM TAMAMEN FARKLI"

Genç kızın daha önce kısa süreli olarak evden ayrıldığı ancak o dönemlerde telefonunun ve sosyal medya hesaplarının açık olduğunu ifade eden baba, "Bu kez durum tamamen farklı. Kızımın görüştüğü bazı arkadaşları var, onları eve davet ederek tanıştık, herhangi bir gizlilik ya da kaçma ihtimali oluşmasın diye çaba gösterdik. Sıla'nın herhangi bir psikolojik rahatsızlığı yok; aksine çok zeki ve kendi ayakları üzerinde durabilen biri" ifadelerini kullandı.

"TEK TEMENNİMİZ SAĞ SALİM DÖNSÜN"

Konuşmakta güçlük çeken baba, "Ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz, ruh gibiyiz. Tek temennimiz kızımızın sağ salim bulunması" diyerek yetkililerden ve kamuoyundan yardım istedi. Sıla'yı gören ya da hakkında bilgi sahibi olanların emniyet birimlerine başvurması isteniyor.

