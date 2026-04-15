Afyonkarahisar’da bir ilkokulun WhatsApp grubuna tehdit mesajı atan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da M.D. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi H.D. ile ortak çocuklarının eğitim gördüğü ilkokulun öğretmen ve velilerinin bulunduğu WhatsApp grubuna dahil oldu.

GÖNDERDİĞİ MESAJ PANİĞE NEDEN OLDU

Gruba katılan şahıs, kısa süre sonra gönderdiği mesajda, “İçinde bulunduğum ağır psikolojik durum ve ailevi krizler nedeniyle kontrol dışı bir eylem gerçekleştirme ihtimalim var” ifadelerini kullandı. Mesajın ardından grup üyeleri büyük panik yaşadı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası