Burdur’un Yeşilova ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Karan’dan bir daha haber alınamadı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Karan’ın cansız bedenine ulaşılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesi Düden köyünde meydana geldi.

ORMANLIK ALANDA KAYBOLDU

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrılan Hasan Hüseyin Karan (61), ormanlık alanda kayboldu. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sırasında Karan ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından Karan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Karan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

