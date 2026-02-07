Kocaeli'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. 25 metre boyunca metal aksamı koparan araç, bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Araçtan yaralı kurtulan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan F.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil bariyere ok gibi saplandı! 25 metrelik metal aksam koptu

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre boyunca bariyerleri kopartan araç, metal yığınlarının üzerinde asılı kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan sürücü F.A.’yı çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

F.A.’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bariyerlere saplanan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler yolda temizlik çalışması yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

