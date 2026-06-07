Çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Veysi Çeri ile Litvanyalı eski eşi Monika Drauciunaite arasında yıllardır süren velayet mücadelesi yeni iddialarla gündeme geldi. Çeri, 7 yaşındaki oğullarının üvey babasından şiddet gördüğünü ve ağır ilaçlar kullanmak zorunda bırakıldığını öne sürerken, anne Drauciunaite ise tüm suçlamaları reddederek çocuğun mutlu ve güvende olduğunu savundu.

Çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Veysi Çeri ile yıllar önce anlaşmalı boşandığı Litvanyalı eski eşi Monika Drauciunaite çocuğa şiddet iddiasıyla karşı karşıya geldi.

Prof. Dr. Çeri, kadının şimdiki eşinin 7 yaşındaki ortak çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürdü. 2017’de evlenen ve bir yıl sonra çocukları olan çift, kadının ülkesinde yaşamak istemesiyle yollarını ayırmıştı.

Profesör, 'Can güvenliği yok' dedi: Çocuğum annesinin evinde şiddet görüyor

Çeri, “Anne daha iyi bakar” diyerek velayeti bıraksa da eski eşinin “Kendimi öldüreceğim” mesajları attığını ve çocuğa şiddet uygulanması üzerine velayeti aldığını aktardı.

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Oğluyla Türkiye’de 2,5 yıl yaşayan Çeri, çocuğun tekrar anneye verilmesiyle büyük yıkım yaşadı. Litvanya makamlarına yaptığı itirazlar sonuçsuz kalan baba, 15 aydır çocuğunu göremediğini söyledi.

Profesör, 'Can güvenliği yok' dedi: Çocuğum annesinin evinde şiddet görüyor

Çocuğun üvey babadan dayak yediğine dair psikolog raporları olduğunu savunan Çeri, evladına ağır antidepresan ve antipsikotik ilaçlar verildiğini, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. Anne Monika Drauciunaite ise iddiaları reddederek “Çocuğum aksine çok mutlu. Federal anlaşma gereği babasıyla üç defa görüntülü konuşuyor ama yan yana gelmeleri yasak” dedi.

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