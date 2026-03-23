Rümeysa öğretmenden acı haber! Cansız bedeni ırmakta bulundu
Antalya'da Manavgat Irmağı'nda bir kadının cansız bedeni bulundu. Cesedin 29 yaşındaki Rümeysa Güven'e ait olduğu belirlenirken, genç kadının İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 yaşındaki Rümeysa Güven, annesi ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Rümeysa Güven, sabah saat 06.00 sıralarında yürüyüş yapmak için evlerinden ayrıldı. Saatler sonra eve dönmeyen kadın için ailesi Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Manavgat Irmağı yakınlarında arama yapılırken genç kadından acı haber geldi. Rümeysa Güven'in cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.
ATAMA BEKLİYORDU
İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu ve atama beklediği öğrenilen Rümeysa Güven'in cenazesi Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adlî Tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.