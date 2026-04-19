Avcılar’da polis yeleğiyle yayın yapan şahıs kıskıvrak yakalandı. Evinde kurusıkı silahlar ve sahte ekipman ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 19 Nisan'da, sosyal medyada bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O. (48) Avcılar'da gözaltına alındı.

EVİNDEN SAHTE EKİPMAN ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve sahte ekipmanlar ele geçirildi. B.O'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

