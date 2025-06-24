Şarja bırakılan telefon bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
Kırıkkale’de şarja takılı bir cep telefonunun bataryası patlayınca apartman dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 5 kişi ise ambulansta tedavi edildi.
Kırıkkale’nin Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında, şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman apartman sakinlerini paniğe sevk etti.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Binanın üst katlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveni yardımıyla güvenli alana tahliye edildi.
3 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 5 kişi ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine dair detaylı inceleme başlatıldı.
Yetkililer, özellikle yaz aylarında elektronik cihazların şarjda bırakılmaması ve güvenli priz kullanımına dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.