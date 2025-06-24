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Şarja bırakılan telefon bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şarja bırakılan telefon bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale’de şarja takılı bir cep telefonunun bataryası patlayınca apartman dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 5 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Kırıkkale’nin Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında, şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman apartman sakinlerini paniğe sevk etti.

Şarja bırakılan telefon bomba gibi patladı, ev harabeye döndü - 1. Resim

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Binanın üst katlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveni yardımıyla güvenli alana tahliye edildi.

Şarja bırakılan telefon bomba gibi patladı, ev harabeye döndü - 2. Resim

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 5 kişi ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine dair detaylı inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında elektronik cihazların şarjda bırakılmaması ve güvenli priz kullanımına dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Şarja bırakılan telefon bomba gibi patladı, ev harabeye döndü - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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