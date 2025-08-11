Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Soygundan sonra Amerikan traşı oldu! Hırsızdan tanınmamak adına ilginç yöntem

Çerkezköy'de bir büfeye girerek 6 bin lira çalan hırsız tanınmamak adına ilginç bir yönteme başvurdu. 19 yaşındaki Bulgaristan uyruklu Nayden Ivanov Karpachev, tanınmamak için soygunun ardından saçlarını Amerikan traşı tarzıyla kestirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeye giren silahlı soyguncu, kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı. Olayın ardından tanınmamak için berbere gidip Amerikan tıraşı olan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

6 BİN TL ÇALMIŞTI 

Edinilen bilgiye göre, bugün Çerkezköy ilçesi Barbaros Caddesi’nde bir büfeye giren Bulgaristan uyruklu Nayden Ivanov Karpachev (19), bir süre dolap ve rafları inceledikten sonra yanındaki kurusıkı tabancayı kasiyere doğrulttu. Kasiyeri silahla tehdit eden Karpachev, kasada bulunan yaklaşık 6 bin TL’yi alarak yaya olarak kaçtı.

TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI AMERİKAN TRAŞI TARZINDA KESTİRDİ

Paniğe kapılan kasiyerin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İlçenin giriş ve çıkış noktaları tutulurken, şüphelinin olay sonrası bir berbere giderek saçlarını kestirip, Amerikan tıraşı olduğu belirlendi.

Karpachev, olaydan yaklaşık 4 saat sonra adliye arkasında soygunda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte yakalandı. Soygun anı, şüphelinin silahı kasiyere doğrultması ve paraları alarak kaçması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

