Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tahsin Karaüce'ye ne oldu? 13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar!

Tahsin Karaüce'ye ne oldu? 13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de Tahsin Karaüce, 2012 yılında 3 arkadaşıyla beraber domuz avına gitti. Karaüce burada kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunlarla hayatını kaybetti. Aile geçen 13 yıla rağmen katillerinin bulunmadığını söyleyip yardım istedi.

Olay 2012 yılında Kadirli ilçesinde yaşandı. 20 yaşındaki Tahsin Karaüce, S.I., A.K. ve Y.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Kızyusuflu köyü Haramidere mevkisine domuz avına gitti.

Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Vurulan genç olay yerindeki bir arkadaşı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü ancak Tahsin Karaüce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aradan geçen 13 yıla rağmen Tahsin Karaüce’nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği tespit edilemedi.

Tahsin Karaüce'ye ne oldu? 13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar! - 1. Resim

"YASA DIŞI OLAYLARA TANIK OLDU"

Ölen gencin annesi Safinaz Karaüce ise oğlunun arkadaşlarıyla ilgili bazı yasa dışı olaylara tanık olduğunu ve cinayete kurban gittiğini iddia ederek, 13 yıla rağmen katilin tespit edilemediğini söyledi. Safinaz Karaüce, "Oğlumun katili elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Öldürüleli 13 yıl oldu. 13 yıldır oğlumu kimin öldürdüğü belli değil. Ben katilin veya katillerin bulunmasını istiyorum" dedi.

Tahsin Karaüce'ye ne oldu? 13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar! - 2. Resim

İFADEDEN BİR GÜN SONRA SERBEST KALMIŞLAR

Ölen gencin babası Durdu Karaüce ise oğluyla birlikte ava giden arkadaşlarının jandarmada olaydan bir gün sonra ifade verdiklerini ve ardından da serbest kaldıklarını belirterek, "2012'nin 24 Haziran'ında 4 arkadaş oğlumla birlikte ava gidiyorlar. Oğlum orada vurularak öldürülüyor. Daha sonra yanındaki arkadaşları kaçıyor. Sonra birilerine telefon ediyorlar. Çocuğum olay yerinde öldüğü halde hastaneye kaldırıyorlar. Bunların ifadesi alındı bir gün sonra serbest kaldılar. Katil 13 senedir bulunamadı. Bu olayın çözülüp aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump’tan teknoloji zirvesi! Elon Musk liste dışı kaldı93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım''
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da dehşete düşüren olay! Çocuklarının gözü önünde Müesser'i öldürdü - 3. SayfaÇocuklarının gözü önünde Müesser'i öldürdüManisa'da gece saatlerinde yangın paniği - 3. SayfaManisa'da gece saatlerinde yangın paniğiİzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı - 3. Sayfaİzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandıSamsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı - 3. SayfaSamsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandıTrabzon'da elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti - 3. SayfaElektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti!Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaAlev alan araçta sıkışıp feci şekilde can verdiler
Sonraki Haber Yükleniyor...