Bağcılar’da TEM yan yolda otomobilini sol şeride çekip içinde uyuyan sürücü, itfaiyenin camı balta ile kırması sonucu uyandırıldı.

Olay 01.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekip içinde uyuyan C.Y.’yi aynı yoldan çekici aracı ile geçmekte olan Tamer Yiğit fark etti. Yiğit, otoyolda uyuyan adamı kendi imkanları ile uyandırmaya çalıştı. C.Y.’nin uyanmaması üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda bir sürücü uyuya kaldı! Ekipler camı kırarak uyandırdı

EKİPLER CAMI BALTA İLE KIRDI

Adrese gelen ekipler sürücüyü önce otomobili sallayarak ve camlara vurarak uyandırmaya çalıştı. C.Y. tüm uğraşlara rağmen uyanmazken itfaiye ekipleri otomobilin camını balta ile kırarak uyuyan adamı uyandırdı.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından C.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken camı kırılan aracı çekici yardımıyla otoyolun kenarından kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

