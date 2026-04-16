Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının acısı tazeyken, bu kez infiale neden olan bir olay Tokat'ta yaşandı. Tokat’ın Niksar ilçesinde bir öğrencinin sosyal medyada yaydığı, 'Sıra Ahmet Altıkulaç’ta' mesajı söz konusu okulda paniğe yol açarken, şüpheli öğrenci gözaltına alındı. Öğrencinin ilk ifadesinde, paylaşımı şaka amaçlı yaptığı öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, Tokat Niksar’da bulunan Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi’ni hedef alan bir paylaşım polis ekiplerini harekete geçirdi.

OKULU HEDEF GÖSTERDİ

Telegram ve WhatsApp üzerinden paylaşılan, 'Sıra Ahmet Altıkulaç’ta' ifadesi üzerine okulda panik yaşandı. İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma başlattı.

Yapılan görüşmelerde, mesajın okul öğrencileri arasında oluşturulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı ve velilere kadar ulaştığı belirlendi. Paylaşımı yapan kişinin aynı okulda 11. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.

ŞAKA AMAÇLI YAPMIŞ

Olayla ilgili olarak skandal paylaşıma imza atan öğrenci gözaltına alındı. Öğrencinin ilk ifadesinde paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.

