Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Tokat'tan kahreden haber! Polis memuru keneden öldü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tokat'tan kahreden haber! Polis memuru keneden öldü

Tokat’ta görev yapan 48 yaşındaki polis memuru A.K., kene tutunmasının ardından yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Samsun Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Amasya'nın Suluova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Zile İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru A.K. (48), yaklaşık 3 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Zile Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından A.K., ileri tetkik ve tedavi için Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tokat'tan kahreden haber! Polis memuru keneden öldü
Başlık ResmiTokat'tan kahreden haber! Polis memuru keneden öldü

Hastanede tedavi altına alınan A.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle öldüğü tahmin edilen A.K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Askeri okulda kahreden olay! Eğitimde rahatsızlanan öğrenci şehit oldu
GÜNDEM

Askeri okulda kahreden olay! Eğitimde rahatsızlanan öğrenci şehit oldu
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı 11'i açıklandı
Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı 11'i açıklandı
Kaydet
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda?
Kaydet
Enes Ünal transferi resmiyete kavuştu
Enes Ünal transferi resmiyete kavuştu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.