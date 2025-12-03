Kocaeli’de 21 yaşındaki Ümitcan Şirin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede korkunç detaylar yer aldı. İki sevgilinin Şirin'i buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğü, kavga sırasında gencin bıçaklandığı ve ardından saldırının videoya alındığı belirtildi. 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşte Ümitcan Şirin’in hayatını kaybettiği gecenin acı detayları…

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 Temmuz gecesi bıçaklanan ve ağır yaralanan 21 yaşındaki Ümitcan Şirin'in hayatını kaybetmişti. Şirin’in ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheliler Samet E.A., M.F.Y., R.Y., Mustafa O., Gamzenur B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Z.Ç. serbest bırakılırken, Samet E.A. (19) ve M.F.Y. de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. R.Y., Mustafa O. ve Gamzenur B. isimli şüpheliler ise tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ümitcan Şirin cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı. İddianame Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ümitcan Şirin cinayetinde iddianame kabul edildi

18 yaşından küçük R.Y. ve M.F.Y. hakkında ise ayrı dosya kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede Mustafa O., Gamzenur B., Samet E.A. ile R.Y. ve M.F.Y.'nin, Ümitcan Şirin'i planlayarak buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğünü ifade edildi.

“ÜMİTCAN İLE TİKTOK'TAN TANIŞTIK”

Gamzenur B. İfadesinde şunları söyledi:

Mustafa O. ile 2 yıldır ilişkimiz vardı. Mustafa ile 1 Mayıs tarihinde ayrıldık. 2 hafta kadar sonra Ümitcan ile Tiktok'tan tanıştık. Haziran başında İzmit Ncity Sahili'nde buluştuk, alkol tükettik. Ertesi gün Ümitcan ile bir evde gözümü açtım. Üstündeki kıyafetlerim bana ait değildi. Ümitcan'a sorduğumda aramızda bir şeyin olmadığını söyledi. Ancak sonrasında isteğimle birlikte olduğumuzu söyledi. Ümitcan bana, 'Mustafa ile geri barış, dün onu sayıkladın' dedi. Ümitcan o akşam vakti benden 400 lira istedi, parayı kendisine gönderdim ve 26 Temmuz tarihine kadar kendisiyle bir daha iletişim kurmadım. Ümitcan ile yaşadığım olaydan 2 hafta kadar sonra Mustafa ile barıştık. Yaşananları Mustafa'ya anlattım.

“KAYDI MUSTAFA DA DİNLEDİ”

Mustafa’nın kendisinden Ümitcan’ı çağırmasını istediğini söyleyen Gamzenur B., “Ümitcan, 'Ortalıkta yoksun, göremiyorum seni, kendini Mustafa için yıpratma. Mustafa'ya mı kaldın?' içeriği olan bir ses kaydı gönderdi. Kaydı Mustafa da dinledi. Bundan sonra olaylar yaşandı ancak ben yaşananları görmedim” dedi.

3 şüpheli tutuklanmıştı

“ÇAĞIR, DÖVECEĞİM DEDİM”

Gamzenur ile 2 yıldan bu yana süren ilişkisi olduğunu belirten Mustafa O. ise ifadesinde, “25 Temmuz günü Ümitcan, Gamze'ye Instagram'dan takip isteği attı. Gamze bunu bana söyledi. Ben de 'Kabul et, yazarsa bir yere çağırtır daha sonra da döverim' düşüncesine girdim. Gamze'ye; 'Onu bir yere çağır, döveceğim' dedim. Daha sonra R.Y., Furkan ve Samet'i de arayıp çağırdım. Ümitcan ile karşılaştığımızda konuşmak istedim" diyerek olayı anlattı.

Olay gecesi Instagram'dan mesaj atıp kandırmışlar

“BIÇAĞI ÇIKARTIP 1-2 DEFA SALLADI"

R.Y. isimli şüphelinin Ümitcan'ın kasık bölgesine 1-2 defa bıçak salladığını belirten Mustafa O. İfadesine şöyle devam etti:

R.Y, cep telefonundan Ümitcan'ın yaralı olduğu bir video çekti. Bu sırada Furkan ile Samet de sokağın başında bizi izliyordu ancak Metehan kaçtı. Ümitcan'ın yere düşmesi üzerine orada yaralı şekilde bıraktık ve uzaklaştık.

Bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki Ümitcan Şirin

“KARŞILIKLI BİRBİRLERİNİ DARP ETTİLER”

Şüpheli Samet E.A. ise Mustafa.O.’nun üzerinden metalik renkli gökkuşağı yansıması olan bıçağı belinden çıkartıp R.Y'ye verdiğini söyledi.

Samet E.A. şöyle konuştu:

Ümitcan da siyah renkli kasatura tarzı bıçağı çıkartıp arkadaşı Metehan'a verdi. İkisi kapışacaklarını anlayıp Furkan ve Metehan ile 15-20 metre kadar sokağın diğer ucuna gittik. Mustafa, Ümitcan'a vurdu. Karşılıklı birbirlerini darp ettiler. Ümitcan kaçmaya çalıştığı esnada Mustafa, Ümitcan'ı tuttu ve R.Y. de Mustafa'nın daha önce verdiği bıçağı belinden çıkarıp Ümitcan'a 2-3 defa salladı.

‘PLANLI’ SALDIRI

İddianamede, şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri, buluşmayı organize ettikleri ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri belirtildi.

Tutuklu sanıklar Mustafa O., Gamzenur B. ve tutuksuz sanık Samet E.A. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Mustafa O. hakkında ayrıca 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

