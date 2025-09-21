Ünlülerin sahte yapay zekâ videolarıyla tuzak! Yaşlı adam ağlayarak anlattı

Bursa'da yaşayan 73 yaşındaki Ersin Aşka, sosyal medyada yapay zeka teknolojisiyle konuşturulan yatırım videolarına kandı. Yaşlı adam bütün birikiminden 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı.

Kısa sürede kâr bekleyen adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle şüphelendi. Hemen karakola koşan mağdur, polis ekiplerine şikâyette bulundu.

AĞLAYARAK ANLATTI

Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Polis, vatandaşın paralarını alan dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.