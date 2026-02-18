Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ünlü isimlerin yapay zekâyla oluşturulan sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşların kandırıldığı ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilere ait hesaplarda yalnızca 1 ayda yaklaşık 20 milyon TL’lik para trafiği tespit edilirken, 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta yapılan bir dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma başlattı. Soruşturma, müşteki İ.Ş'nin (72) sosyal medyada kamuoyunca tanınan kişilerin yapay zekayla oluşturulmuş sahte yatırım tavsiyesi reklamlarına inanarak, yönlendirildiği sahte platformlar üzerinden şüphelilere ait hesaplara 882 bin lira gönderdiğini ve dolandırıldığını beyan etmesi üzerine derinleştirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 8 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu! 17 gözaltı

1 AYDA 20 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma siber ekiplerince kripto para platformları ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde elde edilen 1 aylık dökümler incelendiğinde kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin banka hesap hareketlerinde yaklaşık 20 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 17 Şubat'ta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler C.V. (36), M.Y. (56), M.C.A. (28) ve S.T. (71) yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonuna el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A. ve M.Y., çıkarıldıkları Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler C.V. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası