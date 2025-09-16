Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Uyuşturucu kullanımına özendirici olduğu iddia edilmişti! 'Come to İstanbul' ile ilgili soruşturma tamamlandı

Uyuşturucu kullanımına özendirici olduğu iddia edilmişti! 'Come to İstanbul' ile ilgili soruşturma tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyuşturucu kullanımına özendirici olduğu iddia edilmişti! &#039;Come to İstanbul&#039; ile ilgili soruşturma tamamlandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kerro', 'Gazi' ve 'Timo' lakaplı şahısların şarkı söyleyip klibinde rol aldıkları 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici mahiyette olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İDDİANAME HAZIR

Soruşturma kapsamında aynı platform üzerinde paylaşılan 'Darmaduman' adlı şarkı ve klibi de aynı suç teşkil ettiği öne sürülerek soruşturmaya dahil edilmişti. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin zincirleme şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime! "Çok fazla kullanıyorum"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli kurtarılamadı - 3. SayfaKamyonetin çarptığı bisikletli kurtarılamadıKimisi define diyor, kimisi üç harfli! Aynı evde sebebi bilinmeyen 6'ncı yangın - 3. SayfaSebebi bilinmiyor! Altıncı kez yanan ev bu sefer küle döndüTokatçı şehir eşkıyasından pişkin savunma: Videoya iyi bakın, ona göre yorum yapın - 3. Sayfa"Videoya iyi bakın, ona göre yorum yapın"Engelli satıcının parası çalındı! Zararı belediye başkanı karşıladı - 3. SayfaEngelli vatandaşın zararını belediye başkanı karşıladıEvinde baygın bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - 3. SayfaEvinde baygın bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandıDini değerlere hakaret etmişlerdi! Sarinvomit isimli rock grubu üyeleri tutuklandı - 3. SayfaSarinvomit rock grubu üyeleri tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...