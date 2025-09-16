Uyuşturucu kullanımına özendirici olduğu iddia edilmişti! 'Come to İstanbul' ile ilgili soruşturma tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kerro', 'Gazi' ve 'Timo' lakaplı şahısların şarkı söyleyip klibinde rol aldıkları 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici mahiyette olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.
İDDİANAME HAZIR
Soruşturma kapsamında aynı platform üzerinde paylaşılan 'Darmaduman' adlı şarkı ve klibi de aynı suç teşkil ettiği öne sürülerek soruşturmaya dahil edilmişti. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin zincirleme şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan cezalandırılmaları istendi.
