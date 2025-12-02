Kocaeli’de pazarcı Şakir Kaya’yı öldüren Tuanay Ç. hakkında karar verildi. Mahkemede maktulün kızlarına dönüp “Ben babanızı değil, yapay zekâyı öldürdüm” diyen zanlı, akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporun ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Olay, 27 Haziran 2023 tarihinde Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki salı pazarında meydana geldi. Vukuattan 4 gün önce cezaevinden çıkan Tuanay Ç. (23), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya defalarca demir çubukla vurdu. Yaşlı adam hayatını kaybetti, polis ekipleri tarafından yakalanan Tuanay Ç. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ŞAKİR AMCA YAŞIYOR, BEN YAPAY ZEKAYI ÖLDÜRDÜM"

Hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan Tuanay Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ve Şakir Kaya'nın kızları salonda hazır bulundu. Kaya'nın kızları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Tuanay Ç., "Şakir amca dedemin arkadaşı. Amca gibi çok sevdiğim bir adamdır. Benim öldürdüğüm Şakir amca değil, plastik yani yapay zekadır. Şakir amca yaşıyor, kesinlikle ölmedi. Benim öldürdüğüm yapay zeka. İşlediğim bir cinayet değildir" dedi.





Maktulün kızlarına yönelik ise Tuanay Ç., "Babanız yaşıyor. Benim öldürdüğüm yapay zeka" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE "SAĞ OL" DEDİ

Mahkeme heyeti, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 'akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu' yönündeki raporu dikkate aldı. Heyet, sanık Tuanay Ç.'yi 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık, kararı açıklayan mahkeme başkanına "Sağ ol" dedi.

