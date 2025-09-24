Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da kahreden olay: Anne kalp krizi geçirdi, 2 çocuk hayatını kaybetti!

İstanbul'da kahreden olay: Anne kalp krizi geçirdi, 2 çocuk hayatını kaybetti!

İstanbul Eyüpsultan’da yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ve savcılık, yaşanan trajik olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Eyüpsultan'da, 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti.

ANNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Yedikleri yemek iki kardeşi hayattan kopardı! İstanbul'da bir aile zehirlendi - 1. Resim

TEKRAR RAHATSIZLANAN 2 KARDEŞ KURTARILAMADI 

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları fenalaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

