Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yıkım çalışması sırasında bina çöktü! Göçük altında kalan işçiden acı haber

Yıkım çalışması sırasında bina çöktü! Göçük altında kalan işçiden acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Deprem, Kahramanmaraş, Göçük, Ölü, İşçi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta yıkım çalışması sırasında bir binada çökme meydana geldi. Çökme sonrası göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Merkez Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi’ndeki bir hasarlı binada meydana geldi.

Yıkım çalışması sırasında bina çöktü! Kahramanmaraş'ta 1 işçi göçük altında - 1. Resim

OPERATÖR GÖÇÜK ALTINDA

Alınan bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken göçük meydana geldi, iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı.

Operatörn kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatörün kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler operatörü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'ya ulaşıldı. 30 yaşındaki Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıkım çalışması sırasında bina çöktü! Kahramanmaraş'ta 1 işçi göçük altında - 2. Resim

Ekipler, savcının incelemesi sonrasında Pınarcı'nın cansız bedenini çıkararak hastane morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu?Ermenistan-Azerbaycan anlaşması için son düzlük! "Barışa giden süreçte..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da suç örgütüne operasyon: 60 yaşındaki "Hanım Ağa" yakalandı!  - 3. SayfaHanım Ağa Çetesi lideri sokakta yürürken yakalandıYaylada turistleri taşıyan araç dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYaylada turistleri taşıyan araç dereye uçtu!İki hafta arayla benzer vaka! Onlarca kişi pastadan zehirlendi, 3'ünün durumu ciddi - 3. SayfaOnlarca kişi pastadan zehirlendi, 3'ünün durumu ciddiEsenyurt'ta telefon tamiri kavgası! Dükkanı demir sopayla bastı: O anlar kamerada - 3. SayfaEsenyurt'ta telefon tamiri kavgası! Dükkanı demir sopayla bastıTaklalar atan araç inşaata daldı! Denetim yapan müteahhit hayatını kaybetti - 3. SayfaDenetim yapan müteahhiti hayattan kopardıYol verme tartışması faciaya dönüştü! Baltayla camı kırıp... - 3. SayfaYol verme tartışması faciaya dönüştü! Baltayla camı kırıp...
Sonraki Haber Yükleniyor...