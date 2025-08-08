Yıkım çalışması sırasında bina çöktü! Göçük altında kalan işçiden acı haber

Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Merkez Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi’ndeki bir hasarlı binada meydana geldi.

OPERATÖR GÖÇÜK ALTINDA

Alınan bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken göçük meydana geldi, iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı.

Operatörn kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatörün kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler operatörü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'ya ulaşıldı. 30 yaşındaki Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, savcının incelemesi sonrasında Pınarcı'nın cansız bedenini çıkararak hastane morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.