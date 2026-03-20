Yozgat'ta seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Çekerek ilçesi Özükavak köyü mevkiinde N.A. idaresindeki otomobil, N.U. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil şarampole uçtu.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada sürücülerden N.U. hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çekerek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



