Yozgat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ta seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Çekerek ilçesi Özükavak köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- N.A. idaresindeki otomobil ile N.U. idaresindeki otomobil çarpıştı.
- Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil şarampole uçtu.
- Sürücülerden N.U. hayatını kaybetti.
- 5 kişi yaralandı.
- Yaralılar ambulanslarla Çekerek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çekerek ilçesi Özükavak köyü mevkiinde N.A. idaresindeki otomobil, N.U. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil şarampole uçtu.
ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul'da bayram sabahı feci kaza! Taksi kanala uçtu, 3 kişi canından oldu
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Kazada sürücülerden N.U. hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Çekerek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
