Balık avlamak için denize giren 62 yaşındaki emekli askeri savcı Yalçın Karakaya, Erdek açıklarında hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Erdek’e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi.

YAKINLARI HABER ALAMADI

Edinilen bilgiye göre, zıpkınla balık avlamak amacıyla denize dalan Karakaya’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya’nın cansız bedenine Doğanlar açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve bir süredir Doğanlar Mahallesi’nde ikamet eden emekli askeri savcı Karakaya’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

